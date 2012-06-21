Робота в системі електронних закупівель ProZorro дозволила Запорізькій облраді в I півріччі заощадити 16,5 мільйона гривень.
За офіційними даними управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджету виконавчого апарату Запорізької облради в червні економія бюджетних коштів від впровадження ProZorro склала ще три мільйони гривень. Серед найбільш ощадливих комунальних установ, які показали найбільшу економію бюджетних коштів в червні, Мелітопольська загальноосвітня школа-інтернат «Гармонія» (363,2 тис грн.) та Чернігівський психоневрологічний інтернат (170,8 тис грн.).
«Запорізька обласна рада ставить масштабні завдання із ефективного використання бюджетних коштів, – зазначив перший заступник голови Запорізької облради Єгор Семенков. – У першу чергу, за рахунок проведення електронних аукціонів на майданчиках ProZorro. Не знижуючи якість товарів, послуг, що закуповуються для вирішення потреб комунальних закладів і установ, ми робимо закупівлі ефективнішими, максимально виключаючи при цьому корупційну складову. Таким чином, облрада та її структурні підрозділи заощаджують гроші громади.