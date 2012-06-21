За оперативною інформацією департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА, в господарствах регіону обмолочено 895,3 тисячі гектарів, намолочено 2 мільйони 830 тисяч тонн зерна (у 2016 році — 2 млн 473 тис. тонн) за середньої врожайності 31,6 ц/га. Зокрема озимої пшениці обмолочено 619,8 тис. га, намолочено 2145,6 тис. тонн (у 2016 році — 1 млн 750 тис. тонн) за середньої врожайності 34,6 ц/га. Найбільший валовий збір зерна отримано в Бердянському — 170,4 тисячі тонн, Пологівському (161,9 ), Приазовському (141,1), Гуляйпільському (138,8) районах.
За результатами аналізу продуктивності зернових культур в Запорізькій області, врожайність ранніх зернових цього року вища, ніж минулого, майже на 1 ц/га і становить 31,6 ц/га, зокрема озимої пшениці — майже на 2 ц/га вища і становить 34,6 ц/га. За оперативною інформацією найвищу врожайність ранніх зернових отримано в Більмацькому(40,2 ц/га), Гуляйпільському (39,8 ц/га) та Розівському (39,1 ц/га) районах.
Нині в області розпочато збирання пізніх зернових культур. Уже обмолочено 353 га (35%) гречки, врожайність становить 10,7 ц/га, проса обмолочено на площі 145 га (3%) із врожайністю 14,3 ц/га.
Паралельно в сільгосппідприємствах області триває підготовка до посіву озимих культур під урожай наступного року.
А тим часом, на базі Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України Запорізького району відбулося засідання круглого столу «Українська селекція олійних просапних культур» за участю фахівців ТОВ «Насіннєвий фонд – Україна» (м. Полтава) та ТОО «Семена Казахстана» (м. Алмати, Республіка Казахстан).
Учасники заходу ознайомились зі здобутками запорізьких науковців у сфері селекції соняшнику та сої і відзначили, що основним напрямом селекції є створення сортів олійних культур стійких до несприятливих умов середовища та збудників хвороб, з підвищеною продуктивністю та якістю отримуваної продукції. Ідеться й про адаптованість до умов регіону вирощування.
До речі, господарства Запорізької області цього року посіяли 560,7 тисячі гектарів соняшника, що становить 100 відсотків плану. Але фахівці та науковці кажуть, що треба зменшити в регіоні посіви цієї культури, замінивши їх на перспективні — такі як льон, гірчиця, сафлор.