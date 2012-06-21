Збільшення виробництва молока в Запорізькій області значною мірою стало можливим завдяки ефективній реалізації Програми розвитку галузі молочного скотарства в сільгосппідприємствах і сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах Запорізької області на 2014—2018 роки. За час чинності цієї обласної програми на сільгосппідприємствах рік у рік збільшується виробництво молока, нарощують поголів’я великої рогатої худоби та зростає продуктивність дійної череди.
За офіційними даними департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА, у першому півріччі на сільгосппідприємствах області виробництво молока становило 18,7 тисячі тонн, що більше від торішнього показника на 1,3 тисячі тонн (107,5 %). Надій молока на корову зріс на 183 кг і становить 2634 кг, або 108% порівняно з рівнем минулого року. Найбільше збільшили виробництво молока у Кам’янсько-Дніпровському, Оріхівському, Чернігівському, Запорізькому, Великобілозерському і Бердянському районах. Найвищої продуктивності дійної череди досягнуто у ПАТ «Племзавод «Степний» Кам’янсько-Дніпровського району (5161 кг молока на корову), ТОВ «Татекс СПФ» Оріхівського району (5140 кг), ТОВ «Агрофірма «Нива» Запорізького району (4273 кг), ФГ «Саєнко» Чернігівського (4118 кг), ТОВ Агрофірма «40 років Жовтня» Більмацького (3603 кг), ПСП «Росія» Бердянського (3510 кг), СВК «Росія» Великобілозерського району (3154 кг).
Триває активна робота з реалізації інвестпроектів у галузі молочного скотарства. Цього року ПАТ «Племзавод «Степний» Кам’янсько-Дніпровського району завершило будівництво і ввело в дію корівник на 560 голів. Здійснило реконструкцію приміщення для утримання великої рогатої худоби на 70 голів і збудувало літній доїльний майданчик ПрАТ «Міжрайплем підприємство» Токмацького району. ТОВ «Агрофірма «Нива» Запорізького району завершило реконструкцію вигульного майданчика для великої рогатої худоби на 50 голів.
Перспективи подальшого розвитку тваринництва, на думку запорізьких фахівців, пов’язані з реалізацією інвестиційних проектів, зокрема за рахунок реконструкції й будівництва тваринницьких приміщень, закупівлі нового обладнання та устаткування, продуктивного поголів’я сільгосптварин і птиці. Стабілізація й подальший розвиток тваринництва — перспективний напрям економічного розвитку регіону, що дає змогу створювати робочі місця, поліпшувати добробут і життєвий рівень сільського населення області.