На Запоріжжі проаналізували виконання бюджетної програми «Державна підтримка галузі тваринництва», обласних програм розвитку молочного скотарства в сільгосппідприємствах та сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах області на 2014—2018 роки, розвитку вівчарства в сільгосппідприємствах області на 2015—2019 роки.
Торік сільгосппідприємствам області нараховано 635 тисяч гривень за приріст поголів’я корів власного відтворення. Протягом 2016 року в ПАТ «Племзавод «Степний» Кам’янсько-Дніпровського району реконструювали та ввели в експлуатацію два свинарники-маточники на 640 голів, приміщення для дорощування поголів’я свиней на 3700 голів та свинарник-відгодівельник на 1650 голів. Крім цього, у господарстві будують корівник на 560 голів і планують у 2017 році розпочати будівництво забійного цеху сільгосптварин на 2400 голів. А в ТОВ АФ «Нива» провели реконструкцію молочної зали, придбали та встановили доїльну установку «Брацлавчанка» вітчизняного виробництва, що дало змогу полегшити працю доярок та отримувати молоко лише вищого гатунку.
У межах проекту «Партнерство заради інновацій «Розвиток сімейних ферм, об’єднаних у сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи», що реалізує Міжнародний благодійний фонд «Добробут громад», завершено будівництво та відкрито дві сімейні молочні міні-ферми на 40 голів у Токмацькому районі. А загалом торік у Запорізькому регіоні реконструювали та збудували 10 сімейних молочних міні-ферм. Загальна вартість реалізованих інвестиційних проектів становить 10,5 мільйона гривень, додатково в сільській місцевості створено 47 нових робочих місць.