На Запоріжжі за дорученням Укравтодору та на замовлення Служби автодоріг у Запорізькій області замінено 110 одиниць старих світильників на нові світлодіодні з терміном придатності понад 11 років. Перевага світлодіодів у тому, що вони втричі енергоефективніші за світильники на основі ртутних ламп і вдвічі — за натрієві лампи.
Фахівці Служби автодоріг, перевіривши ефективність використання встановлених об’єктів освітлення, дійшли висновку, що сумарне споживання електроенергії скоротилося більш ніж удвічі, відповідно досягнуто й економії коштів.
Роботи виконувало підрядне підприємство «Запорізький лінійно-технічний цех дорожнього зв’язку ДП «Укрдорзв’язок» на автомобільній дорозі загального користування державного значення Харків — Сімферополь на трьох ділянках: мостових переходах через річку Конка у селі Григорівка (замінено 33 ліхтарі) та річку Вільнянка у селі Михайлівка (47) та на 279-му кілометрі траси в селі Люцерна (30 ліхтарів).
А всього на ремонт і утримання запорізьких автошляхів торік витрачено майже чверть мільярда гривень.
Попри встановлення нового освітлення, зауважили у Службі автодоріг, під час сильних опадів на дорогах погіршується видимість, тож водіям не слід забувати вмикати світло фар автомобілів також і в денний час.
У негоду варто відмовлятися від поїздок пасажирам із дітьми та екскурсійними автобусами.
Служба автодоріг планує продовжити роботи і звертається до всіх учасників дорожнього руху із проханням берегти встановлене нове обладнання й пам’ятати, що від його цілісності залежить наша з вами безпека.