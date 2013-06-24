Під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної 28 серпня у форматі відеоконференції відбулось засідання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України. Про це повідомляє Урядовий портал.

У засіданні взяли участь представники міністерств, Генерального Штабу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліції, Державної прикордонної служби, інших органів державної влади та відомств.

Ключовою темою обговорення стало формування адаптованої річної національної програми (аРНП) Україна-НАТО.

На початку зустрічі Віце-прем’єр-міністр зазначила, що за підсумками Саміту НАТО у Вільнюсі лідери Альянсу визначили у спільному комюніке, що прогрес України буде регулярно оцінюватися за допомогою адаптованої річної національної програми (аРНП).

«Наше з вами завдання – сформувати зараз консолідовану позицію української сторони щодо змістовного наповнення аРНП для обговорення її з партнерами. Важливо діяти проактивно. Позиція України полягає в тому, що процес напрацювання аРНП повинен здійснюватися спільно – нами і НАТО – на рівноправній основі», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Вона представила учасникам зустрічі концептуальне бачення української сторони стосовно аРНП та перелік пріоритетних напрямів для включення до програми з урахуванням Вільнюського комюніке, Спільної декларації та рекомендацій представників Альянсу.

До пріоритетних напрямів належать, зокрема, реформування органів правопорядку, посилення цивільного контролю за сектором безпеки і оборони, антикорупційна політика, досягнення взаємосумісності з НАТО та розвиток сектору безпеки і оборони України. аРНП має зберегти загальну структуру із 5 розділів - «Політичні та економічні питання», «Оборонні та військові питання», «Ресурсні питання», «Питання безпеки», «Правові питання».

«Головною ідеєю нашого бачення аРНП є одночасне врахування Вільнюського комюніке, Спільної декларації, рекомендацій Альянсу, використання методології НАТО з формування програми та спрощення бюрократичних процедур, пов’язаних із розробкою, виконанням, звітуванням та оцінюванням за результатами виконання аРНП, за прикладом виконання семи Рекомендацій Європейської Комісії щодо статусу України на членство в ЄС», – пояснила Віце-прем’єр-міністр.

Вона підкреслила також, що річна національна програма має бути адаптована до реалій повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України.

«Завдання, закладені в аРНП, мають бути спрямовані на підвищення обороноздатності країни та створення всередині України умов, які не дозволять агресору досягти своїх цілей», – наголосила Ольга Стефанішина.

Окремо вона відзначила необхідність гармонізувати процеси європейської та євроатлантичної інтеграції, зокрема враховуючи активну динаміку процесів одночасної підготовки України до вступу в ЄС та НАТО.

«Зокрема, так званий блок демократичних реформ вже міститься у сімох рекомендаціях Європейської Комісії щодо заявки України на членство в Європейському Союзі. Цей блок буде включений у схожому вигляді до аРНП», – пояснила Віце-прем‘єр-міністр.

Після додаткового доопрацювання з урахуванням пропозицій, висловлених в межах засідання, проект пріоритетних напрямів для включення до аРНП та концептуальне бачення будуть передані стороні НАТО для подальшого спільного обговорення.