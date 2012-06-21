Попри всі зусилля у боротьбі з виплатою нелегальної зарплати, конверти й надалі процвітають, зокрема й на Черкащині, ставши явищем, загрозливим для економіки держави. Зарплату в конвертах, як зазначив міністр соцполітики Андрій Рева, нині одержує кожен четвертий українець.
Одним із пріоритетів департаменту соцполітики Черкаської міськради стало виведення бізнесу з тіні. Члени робочої групи департаменту проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо вимог законодавства про працю, надають консультації про можливість компенсації єдиного соцвнеску під час працевлаштування безробітних на новостворені робочі місця. Чи дають ефект ці та інші заходи?
За даними Державної податкової інспекції у Черкасах, із початку цього року в місті створено 853 робочі місця. Протягом цього року вдалося легалізувати дохід на суму майже 258 тисяч гривень. Тільки серед фізичних осіб — підприємців легалізовано доходу майже на 90 тисяч гривень.
Проте такі результати, як вважають фахівці, можна оцінити більш ніж скромно. Тіньові схеми живуть зокрема і в Черкасах. Недавно на засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення запросили тих представників підприємств, де зарплата лишається нижчою від встановленого законодавством мінімального рівня. Щоправда, з 18 офіційно запрошених чотири не з’явилися. Хоч, приміром, до ТОВ «Медичний центр дезінфекції» та ПрАТ «Леся Українка» у департаменту накопичилося чимало запитань. Дев’ять суб’єктів підприємництва надали письмові пояснення, з яких видно, що підприємці ще зробили далеко не все, щоб подолати ганебне явище.