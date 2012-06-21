Протягом декількох найближчих днів на жителях Землі відгукнуться спалахи на Сонці: на планету насувається потужна магнітна буря. Явище такої ж сили приходило до нас «в гості» 20 років тому, тоді метеозалежні люди страждали від жахливого самопочуття.
Як повідомляють іноземні ЗМІ, космічна активність загрожує апаратам на орбіті і людському здоров'ю. Медики попереджають, що буря може тривати більше двох днів і в цей період у людей схильних відчувати погодні зміни болітиме голова, з’явиться нудота, запаморочення, стрибатиме тиск, загостряться хронічні хвороби, ймовірні психічні розлади.
Лікарі радять не сідати в такому стані за кермо, не зпускатися в метро і взагалі намагатися обходити стороною натовп, а в разі погіршення самопочуття не ризикувати і звертатися за медичною допомогою.