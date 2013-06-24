Кабінет Міністрів України прийняв постанову, яка визначає механізм отримання іноземцем статусу е-резидента онлайн. Щоб відкрити бізнес в Україні, не потрібно бути присутнім особисто. Так само можна дистанційно керувати власною справою, відкривати банківські рахунки чи сплачувати податки онлайн. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Е-резидентство — це наша цифрова відповідь на глобалізацію. Іноземці отримають право реєструватися в Україні фізичним особам-підприємцям, відкривати банківські рахунки та вести свій бізнес онлайн. Зручним є також механізм сплати податків та звітування для е-резидентів: це робитиме український банк, у якому в е-резидента відкрито поточних рахунок, адже він виступає податковим агентом такого іноземця. Завдяки цьому проекту ми відчинимо двері для додаткових зовнішніх інвестицій і надамо механізм для ведення бізнесу в Україні без бюрократичних бар'єрів», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Ухвалена постанова — важливий крок перед повноцінним запуском е-резидентства. Постанова врегульовує:

механізм набуття та скасування статусу е-резидента;

порядок формування та ведення системи «Е-резидент» спільно з Державною податковою службою та банками;

захист персональних даних електронних резидентів.

Нагадаємо, повноцінно е-резидентство запустять після завершення розробки та тестування інформаційної системи. Наразі триває розробка зазначеної системи.

Е-резидентство України не буде доступне громадянам росії, білорусі та країн, що входять до «сірого» чи «чорного» списку FATF. Також е-резиденти не зможуть надавати послуги українським громадянам, тобто працюватимуть тільки з іншими іноземцями.