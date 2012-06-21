Сьогодні, 3 серпня 2017 року, набув чинності закон про зміни до держбюджету-2017.
Так, урядовий законопроект №6600 про внесення змін до закону «Про Державний бюджет України на 2017 рік» був вчора опублікований у виданні «Голос України».
Закон набуває чинності з наступного дня після опублікування. Так, згідно з документом, доходи держбюджету передбачається збільшити з 731,031 млрд гривень до 770,966 млрд гривень: доходи загального фонду держбюджету пропонується збільшити з 674,010 млрд гривень до 701,724 млрд гривень, а спецфонду – з з 57,3 млрд до 69,24 млрд гривень.
На субсидії для населення додатково виділено 14 млрд гривень, а в цілому загальнодержавні витрати на Міністерство фінансів збільшені на 17 млрд гривень.
При цьому на Міністерство оборони передбачається 4 млрд 353 млн гривень, на Міністерство внутрішніх справ – 3 млрд 947 млн гривень, Національну поліцію – 2 млрд 480 млн гривень, Національну гвардію - 460 млн гривень і 250 млн гривень на Службу безпеки України.
На Міністерство науки і освіти виділено 317 млн гривень, на Міністерство охорони здоров'я - 207 млн гривень. Збільшено також загальнодержавні витрати на Міністерство охорони здоров'я, зокрема субвенції місцевим бюджетам на 380 млн гривень.
Нагадаємо, 1 серпня президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік».