Станом на 30 червня Національне антикорупційне бюро запобігло розкраданню 879 мільйонів гривень. Як передає УНІАН, про це заявив голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник під час прес-конференції в Києві. «Станом на 30 червня 2017 року в провадженні детективів Антикорупційного бюро перебувало 371 кримінальне провадження. Відносно 121 особи складено обвинувальний висновок. 78 кримінальних проваджень передано до суду і зараз розглядаються по суті», — сказав він.
Також, за словами Артема Ситника, по 16 справах є обвинувальні вироки, які набрали законної сили. «136 мільйонів гривень відшкодовано збитків по тих провадженнях, які передані до суду. Попереджено розкрадання 879 мільйонів гривень. Загальна сума збитків по тих провадженнях, які розслідуються, становить 77 мільярдів гривень. Ще 27 мільйонів гривень — це ті кошти, які конфісковані за рішенням суду», — наголосив він.