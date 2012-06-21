Національне антикорупційне бюро розслідує майже 400 проваджень, із яких понад 100 стосуються корупції на державних підприємствах.
Про це інформує прес-служба НАБУ.
«Серед майже чотирьох сотень проваджень, розслідування яких здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України, понад 100 стосуються корупції на державних підприємствах. Більшість злочинів пов’язана з розкраданням майна та коштів державних підприємств, закупівлею товарів та послуг за завищеними цінами, постачанням продукції через посередників за цінами, значно меншими від ринкових», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у полі зору НАБУ – майже 50 держпідприємств, більшість із яких за розміром активів входять до топ-100 державних компаній за версією Мінекономрозвитку.
Найчастіше детективи виявляють випадки корупції на підприємствах паливно-енергетичного, військово-промислового, аграрно-промислового комплексів і транспортної галузі.
«За попередніми оцінками, сумарні збитки, завдані цим підприємствам внаслідок кримінальних корупційних правопорушень, перевищують 20 мільярдів гривень», – заявили у НАБУ.
Водночас там додали, що станом на 30 червня детективи Бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували до суду 32 справи щодо корупції на держпідприємствах, сукупний розмір предмета злочину у цих справах сягає 2,4 мільярда гривень.