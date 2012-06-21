Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує дії членів Національної комісії регулювання енергетики, які затвердили формулу щодо визначення оптової ціни електроенергії, відому як Роттердам+.
Про це йдеться в рішеннях Солом'янського районного суду Києва від 10 липня, передає biz.nv.ua з посиланням на Liga.net.
Так, НАБУ направило до суду кілька клопотань, якими просило допустити детективів до банківських документів Центренрего і Дніпроенерго для перевірки обґрунтованості затвердження формули Роттердам +.
«Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, в січні-березні 2016 року під час розробки порядку формування оптової ринкової ціни (Роттердам +) забезпечили включення в нього явно необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовий ринок», – йдеться в ухвалі суду.
При цьому суд відхилив всі клопотання НАБУ.
Бюро проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕКП, які в 2016 році брали участь в ухваленні постанови № 289 "Про затвердження Порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни електричної енергії" (формула Роттердам +).
На думку слідчих, це призвело до економічно необґрунтованого збільшення ціни покупки електроенергії ДП Енергоринок у енергогенеруючих компаній.
НАБУ також вважає, що посадові особи НКРЕКП, діючи умисно в інтересах генеруючих компаній на виконання злочинних домовленостей, використовуючи необґрунтовану формулу розрахунку вартості енергетичного вугілля, здійснили розрахунки прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії за завищеною вартістю енергетичного вугілля на 2-4 квартали 2017 року.
«Це дозволило генеруючим компаніям теплових електростанцій отримати надприбутки з виробництва та подальшого продажу електричної енергії на оптовий ринок електроенергії, а споживачі е/е безпідставно понесли витрати на її покупку», – йдеться в ухвалі суду.
Нагадаємо, що в березні 2016 року НКРЕКП затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, по якій ТЕС продають електроенергію на ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.
Згідно з цією методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації обчислюється за формулою «вартість вугілля в порту Роттердам + вартість його доставки в Україну».