В Україні набув чинності закон «Про амністію в 2016 році». Вчора його опублікували в офіційному виданні «Голос України».
Опублікований закон передбачає амністію осіб, засуджених за скоєння умисних нетяжких і не особливо тяжких злочинів; необережних злочинів, які не є тяжкими, а саме громадян:
♦ які на момент порушення були неповнолітніми,
♦ вагітних на даний момент жінок,
♦ батьків неповнолітніх дітей або дітей-інвалідів (якщо цих засуджених не позбавили батьківських прав),
♦ визнаних інвалідами,
♦ засуджених, які на даний момент досягли пенсійного віку,
♦ ветеранів війни,
♦ учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС,
♦ дітей батьків старше 70 років чи батьків-інвалідів, якщо у тих немає інших працездатних дітей.
Документ розповсюджується на учасників АТО.
Якщо засуджений відбуває покарання за нетяжкий і не особливо тяжкий злочин, його можуть звільнити від покарання, якщо він відбув щонайменше половину строку основного покарання.
Засудженим за не особливо тяжкі злочини, якщо вони не підпадають під дію описаних вище норм, скоротять наполовину невідбуту частину покарання.
«Рішення про застосування чи незастосування амністії приймається судом щодо кожної особи індивідуально після ретельної перевірки матеріалів особової справи та відомостей про поведінку засудженого за час відбування покарання», – йдеться у тексті закону.