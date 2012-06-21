Національний банк України за півроку провів 362 перевірки пунктів обміну валют небанківських фінансових установ і планує до кінця року охопити перевірками всю територію України. Як повідомляється на сайті НБУ, більшість виявлених порушень не істотні і можуть бути усунені самостійно.
Серед порушень — брак у пунктах обміну валюти наочної інформації, що регламентує діяльність пункту, зокрема копії наказів, постанов і ліцензій, а також брак у касирів документів, що посвідчують їх особу.
За інформацією регулятора, перевірки проводилися в Києві та Київській області, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях.
«Мета Нацбанку — виявити системні порушення в роботі небанківських фінансових установ України і допомогти їм самостійно усунути виявлені недоліки. Здебільшого так і відбувається. Однак іноді реакція власників обмінних пунктів на перевірки НБУ викликає подив. Деякі з них, дізнавшись про перевірку, тимчасово закривають обмінники, що наштовхує на думку про бажання приховати якісь серйозні порушення в роботі цих обмінних пунктів», — зазначив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
За його словами, подібні дії дають привід регулятору додатково перевірити діяльність таких небанківських фінустанов.
Нацбанк нагадав, що станом на 1 січня генеральні ліцензії на проведення валютообмінних операцій мали 30 небанківських фінустанов і Укрпошта.
Як повідомлялося раніше, Національний банк під час перевірок в Києві виявив 39 нелегальних пунктів обміну валют, про які повідомив правоохоронні органи. Згодом 18 з виявлених незаконних обмінників зареєструвалися як легальні підрозділи фінансових компаній «Ікс», «Смарт Фінексперт», «Финод», «Ліберті Фінанс», «Альфа-Інвест Груп».
У 2016 році експерти оцінювали щомісячний обсяг тіньового валютного ринку в Україні в мільярд доларів, що, на їх думку, створювало додатковий девальваційний тиск на гривню і ускладнювало роботу офіційного валютного ринку. З початку 2017 року в рамках оновленого законодавства пенсійний збір з валютообмінних операцій скасовано, що, за оцінками НБУ, матиме позитивний вплив на валютний ринок, однак повна ліквідація тіньового валютного ринку можлива тільки після усунення тіньової економіки в країні.