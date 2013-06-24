За оцінками Національного банку, інфляція на кінець 2023 року становитиме 5,8%. Про це на брифінгу сказав голова Національного банку України Андрій Пишний, повідомляє Укрінформ.

«НБУ поліпшив прогноз інфляції на кінець 2023 року з 10,6% до 5,8%. Основний чинник цього перегляду — вплив високих врожаїв на динаміку продовольчих цін. Водночас НБУ підвищив прогноз інфляції на 2024 рік — з 8,5% до 9,8%», — сказав Андрій Пишний. Він зазначив, що пришвидшення зростання цін наступного року зумовлюватиметься низькою цьогорічною базою порівняння для вартості продовольчих товарів, тривалішим збереженням тиску на витрати бізнесу через перегляд припущення щодо безпекових ризиків, збільшенням зарплат та прискоренням зростання адміністративно регульованих цін.

Крім того, регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку. «Правління Національного банку України ухвалило рішення з 27 жовтня 2023 року встановити облікову ставку на рівні 16%», — повідомив на брифінгу голова НБУ.