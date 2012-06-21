Національний банк України сьогодні, 29 серпня, введе в обіг пам'ятну монету «60-річчя запуску першого супутника Землі».
«Монета присвячена запуску першого супутника Землі, який випромінював радіохвилі на двох частотах, що дозволило вивчати верхні шари іоносфери. Радіоаматори усього світу стежили за звуковими сигналами, які передавалися супутником. Його можна було спостерігати як зірку першої величини – навіть неозброєним оком. Дата запуску супутника вважається початком космічної ери людства», – повідомляє прес-служба НБУ.
У створенні та запуску першого супутника Землі брали участь українські вчені та конструктори на чолі з основоположником практичної космонавтики Сергієм Павловичем Корольовим.
На аверсі пам’ятної монети – кольорове стилізоване зображення планети Земля, а внизу –державна символіка – герб, номінал, рік та логотип Нацбанку.
На реверсі монети – зображення супутника Землі і розміщено напис: «60-річчю запуску першого супутника Землі».