Національний банк України сьогодні вводить в обіг дві пам'ятні монети «Косівський розпис» — монету зі срібла номіналом 10 грн та монету із нейзильберу номіналом 5 грн. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
«Монети «Косівський розпис» присвячені яскравій перлині українського народного мистецтва — косівській кераміці, яка отримала свою назву від міста Косів Івано-Франківської області. Естетику і стиль, народжені в українських Карпатах, не переплутаєш ні з чим. Основні елементи косівського розпису — квіти, візерунки, що переходять у геометричний орнамент; птахи та зображення людей у національному гуцульському одязі виконані в особливій гамі переважно зеленого, жовтого та коричневого кольорів. Вірність традиції, насичені яскраві кольори, тематичні сюжети — усе це і сьогодні вирізняє оригінальний косівський розпис», — йдеться в повідомленні.
Монета «Косівський розпис» зі срібла виходить номіналом 10 гривень тиражем 3,5 тисячі штук.
Монета «Косівський розпис» із нейзильберу виходить номіналом 5 гривень тиражем 40 тисяч штук.