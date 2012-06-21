Близько 4—5 тисяч людей зібрались на марш націоналістів на Майдані Незалежності у Києві. Активісти тримають прапори ВО «Свобода», «Правого сектору» і партії «Національний корпус», яку створили ветерани батальйону «Азов».
Один з організаторів маршу депутат Андрій Іллєнко розповів ВВС Україна, що акція буде мирною.
«Очікуємо, що все буде спокійно», — сказав ВВС Україна радник міністра внутрішініх справ Зорян Шкіряк. Він прийшов на акцію разом із заступником голови МВС Вадимом
У протесті беруть участь багато підлітків, повідомляє кореспондент ВВС Україна з місця події.
Значна частина приїхала з регіонів.
Напередодні депутати від «Свободи» Андрій Іллєнко та представник «Національного корпусу» Олег Петренко закликали долучитися до «Маршу національної гідності» у Києві. Подію приурочили до «третьої річниці втечі Януковича з Києва».
Учасники хочуть «висловити владі свою негативну позицію щодо зрадницьких Мінських угод, щодо недопустимості виборів на окупованих територіях, з вимогою розірвати дипломатичні відносини з агресором», йдеться на сайті ВО «Свобода».
«Ми проводимо мирну і конструктивну акцію. Ми не хочемо провокацій. Маємо політичні вимоги. Не збираємось влаштовувати балаган і безлад. Закликаємо і владу не провокувати. Бардаку не буде», — заявив ВВС Україна пан Іллєнко.
З Майдану учасники вирушили маршем алеєю Небесної сотні та вулицею Інститутською до Верховної Ради.
«За три роки після втечі Януковича не виконано інших вимог Майдану. Люстрацію проведено на папері, убивці не покарані, деолігархізація не відбулася, триває зрадницька зовнішня політика, продовжується торгівля з окупантом», — додав пан Іллєнко.