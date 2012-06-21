Національна економічна стратегія до 2030 року — це 20 векторів із конкретними ініціативами, які дозволять забезпечити економічне зростання держави та підвищення добробуту українців. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час форуму «Україна 30. Економіка без олігархів» 14 червня.

Прем’єр-міністр нагадав, що НЕС-2030 була схвалена в березні цього року: «За три місяці ми вже встигли показати, що рухаємося відповідно до Стратегії, і цей рух сприяє відновленню економіки України».

Так, Денис Шмигаль наголосив, що для успішного запровадження всіх реформ потрібно побудувати країну зі стійкими публічними фінансами та розвиненим фінансовим сектором.

«Уряд зробив суттєвий крок у цьому напрямку: 31 травня схвалено бюджетну декларацію на 2022-2024 роки. Бюджетна декларація — це вагомий документ, який розроблено вперше. І він важливий для нашого бізнесу, оскільки визначеність та прогнозованість влади — один із фундаментів успішної взаємодії», — зазначив очільник Уряду.

Денис Шмигаль також розповів про роботу в напрямку дотримання принципу верховенства права. Зокрема, створено Бюро економічної безпеки та підписаний Президентом України закон №1150-ІХ.

Прем’єр-міністр зауважив, що паралельно з десятками дрібних удосконалень у регуляторному середовищі уряд запускає новий інструмент, який дозволить відкривати ФОП автоматично, без участі державного реєстратора.

«Це великий крок, що зменшує корупційну складову при взаємодії з органами державної влади. Це ляже в основу подальшої автоматизації всіх бюрократичних процесів при взаємодії з державою», — підкреслив Денис Шмигаль.

Глава Уряду відзначив, що є результати й у напрямі зменшення ролі держави як власника державних і комунальних підприємств.

«Ухваливши 30 березня законопроект № 4543, Верховна Рада усунула останню перешкоду для відновлення приватизації великих державних підприємств. Розблокування великої приватизації — це чіткий сигнал, що Україна готова до інвестицій, що ми забезпечимо прозорий та чесний продаж великих підприємств», — зазначив Прем’єр-міністр.

Як підкреслив Денис Шмигаль, зроблено вагомі кроки в напрямку інвестиційної привабливості України, зокрема введення податкових стимулів для інвестиційних проектів зі значними інвестиціями. Крім того, на виконання указу Президента України Уряд створив Національний фонд інвестицій, який займатиметься реалізацією масштабних інвестиційних та соціально значущих проектів.

«Державне підприємство сприятиме розвитку міжнародного економічного співробітництва та зростанню конкурентоспроможності України. Це допоможе залучити нових інвесторів в економіку та дасть можливість нарешті реалізувати проекти, на які українці давно очікують», — наголосив Прем’єр-міністр.

Як наголосив Денис Шмигаль, один із головних напрямків економічної політики Уряду — це концепція «довгих грошей». Зокрема, торік за ініціативи Президента України були запущені програми пільгового кредитування для малого й середнього бізнесу.

«За рік ми бачимо результат: 50 млрд грн пільгових кредитів вже видано. Наступні два проекти із цього напрямку — це створення Фондового ринку та проведення реформи пенсійної системи», — зауважив очільник Уряду.

Денис Шмигаль нагадав, що минулого тижня Уряд, ЄБРР, Aмериканська торговельна палата в Україні та USAID уклали Меморандум щодо створення національного механізму біржової торгівлі на ринках капіталу і товарних ринках, що є важливим кроком для створення Фондового ринку в Україні.