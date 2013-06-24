Перший місяць 2023 року Національна опера України починає новою традицією загадувати бажання під час балету «Снігова королева», концертами, шедеврами світової та української оперної і балетної спадщини. І хоча вистави все ще будуть лише «денні», а кількість глядачів в залі дуже обмежена (лише 450 осіб), у нас є все, щоб підняти настрій - прекрасні опери та балети, комфорт та затишок, і навіть буфет працює, а в разі вимкнення світла, є резервне живлення.

Національна опера України гарантує піднесений настрій за будь-яких обставин!

Загадуємо бажання тепер на балеті «Снігова королева» під час того, як на сцені льодові брили перетворюються на квіти, а Кай і Герда зливаються в поцілунку…

А бажання у нас у всіх одне – і воно неодмінно збудеться!

І так, балет «Снігова королева»:

2 січня (понеділок) о 17:00

3 січня (вівторок) о 17:00

4 січня (середа) о 17:00

5 січня (четвер) о 17:00

6 січня (п’ятниця) о 17:00

8 січня (неділя) о 15:00

Більш детальна інформація про склад виконавців https://opera.com.ua/afisha?month=01-01-2023

Також цього року в Національній опері України до Новорічно-Різдвяних свят відкрилась незвичайна фотозона - український різдвяний вертеп. Автори інсталяції - команда постановної частини театру на чолі з головним художником Марією Левитською. Протягом всіх зимових свят кожен глядач може сфотографуватися і на згадку, і на удачу! Фотографуємось, загадуємо бажання! Публікуйте кращі світлини на своїй сторінці в Інстаграм і Фейсбук та відмічайте наш театр Національна опера України імені Т. Г. Шевченка, @nationaloperaukraine

На січень також заплановані вистави:

7 січня (субота) о 15:00 – традиційний Різдвяний концерт.

За участі Людмили Монастирської, Тараса Штонди, Ольги Нагорної, Андрія Маслакова, Алли Позняк, Христини Шишпор, Ольги Кіф’як-фон-Краймер, Олександра Скулкіна та ін.

13 січня (п’ятниця) о 17:00 - балет «Віденський вальс» Йоган Штраус (батько), Йозеф Штраус, Йоган Штраус (син) у постановці Аніко Рехвіашвілі. «Віденський вальс» - це перший авторський багатоактний балет створений балетмейстер кою в 2001 році, який і сьогодні залишається однією з найпопулярніших та найулюбленіших глядачами вистав Національної опери України.

14 січня (субота) о 15:00 - перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» М.Лисенка (сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання на 1 дію). Музична редакція Мирослава Скорика. Сценічна редакція Анатолія Солов’яненка. Опера Миколи Лисенка «Наталка Полтавка» належить до визначних творів української музичної культури. Композитора привабив сюжет «Наталки Полтавки» Івана Котляревського щирим розкриттям життя простого народу, реалістичним відображенням народного побуту. Але навіть в класичні твори час вносить свої корегування - так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

15 січня (неділя) о 15:00 – балет В.-А.Моцарта «Весілля Фігаро»

20 січня (п’ятниця) о 17:00 - балет Х.Левенсхольда «Сильфіда».

«Сильфіда» X. Левенсхольда не просто один з кращих романтичних балетів. Йому випало започаткувати той великий перелік творів, які склали цілу епоху в хореографічно­му мистецтві, і до яких через багато років знову і знову звертаються ба­летмейстери, черпаючи натхнення і творчу наснагу. Не випадково «Сильфіду» назвали «ескізом, яким скористалися для ча­рівної композиції «Жізелі».

21 січня (субота) о 15:00 – романтичний балет А.Адана «Корсар» з використанням музики Лео Деліба у постановці Віктора Яременко давно став прикрасою репертуару театру.

22 січня (неділя) о 15:00 – до Дня Соборності України 9-та симфонія (Бетховен)

27 січня (п’ятниця) о 17:00 - балет М.Скорульського «Лісова пісня».

Композитора полонив сюжет прекрасної поетичної драми-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» — одного з найвидатніших творів української літератури, що захоплює своїм гуманізмом, високим етичним пафосом, пройнятий палкою вірою у поезію життя і невмирущим пориванням людини до прекрасного. Гнівно і пристрасно прозвучало в «Лісовій пісні» засудження дріб'язковості, користолюбства, егоїзму — всього, що вбиває у людині творче горіння, відчуття радості. Обивательському розумінню ситого животіння Леся Українка протиставила високу мрію про щастя, справжню велич людської душі. В музичній тканині «Лісової пісні» значне місце посідають народнопісенні мотиви. Працюючи над балетом, Михайло Скорульський створив захоплюючий гімн не лише людині з її вічним прагненням до прекрасного, а й природі, життю.

28 січня (субота) о 15:00 – опера «Травіата» Дж.Верді у постановці Анатолія Солов’яненка. Прем’єра відбулася 29 жовтня 2022 року. Опера «Травіата» Джузеппе Верді у постановці Анатолія Солов'яненка – це сучасне бачення класичного твору. Яскрава та нестандартна постановка – нове слово у сучасному українському мистецтві. Поза всяким сумнівом - Україна у авангарді не лише на політичній арені, а й у мистецтві. Сучасні сукні, міні-спідниці, модні ф'южн інтер'єри, селфі на сцені, нічні клуби, дим від кальянів, SMS-ки замість листів на папері… Головний меседж, який транслює ця постановка залу - мистецтво поза часом. Не зважаючи на епохи та інтер'єри, людські взаємини, міжособистісні конфлікти, проблеми та почуття залишаються незмінними... І, можливо, глядач побачивши особисту ситуацію у сучасному трактуванні на оперній сцені, швидше усвідомить цінність стосунків. «Ми прагнемо до живого театру. Так само як і герої, глядачі повинні усвідомити у кінці вистави, що багато б віддали за те, щоб відмотати плівку життя та опинитися у першій дії.» - сказав Анатолій Солов'яненко.

29 січня (неділя) о 15:00 – витончено-романтичний балет «Жізель» А.Адана.

Важливо!

У випадку повітряної тривоги глядачів буде запрошено до тимчасового укриття у приміщенні гардеробу, розташованого поверхом нижче під фойє партеру.

Квитки на вистави (450 місць) надходять у продаж поступово (зазвичай за 2 тижні до вистави) і придбати їх можна виключно онлайн.