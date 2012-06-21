Національній поліції виповнилося два роки. Святкування відбулося в центрі Києва на Софійській площі. У ньому взяли участь Президент Петро Порошенко, Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та голова Нацполіції Сергій Князєв.

Глава держави найкращою оцінкою діяльності нової поліції назвав довіру українців. Нині справу зроблено на 50%. На його думку, правоохоронна система відкрита і непідкупна. Вона майже здатна гарантувати порядок і безпеку кожному. «На жаль, не можна ще сказати, що ми досягли докорінного зламу в боротьбі з криміналом у всіх його проявах, передовсім тих, які загрожують життю і здоров’ю людей, безпеці та власності громадян. Але вже подолано той негативний пік злочинності, що було спричинено складною соціально-економічною ситуацією, впливом війни і трансформацією самої правоохоронної системи», — резюмував Президент.

Статистичні дані свідчать: кількість організованих груп і злочинних організацій, протиправну діяльність яких поліцейські припинили в першому півріччі 2017 року, перевищує показник минулого року (зменшено кількість тяжких тілесних ушкоджень, зґвалтувань, розбійних нападів, пограбувань, крадіжок, шахрайств, умисних убивств).

Зі слів глави держави, за два роки поліцейських стало дванадцять тисяч, географія їхньої роботи розширилася на 32 міста. Дорожня патрульна поліція також починає працювати. Щоденно понад 60 екіпажів патрулюють найжвавіші магістралі міжнародного та загальнодержавного значення. «Це лише початок, частина тих масштабних позитивних змін, що відбуваються в поліції», — зазначив Петро Порошенко. Зокрема йшлося про смертельну небезпеку для поліцейських. Під час виконання службових обов’язків 18 осіб загинули.

Під час урочистих заходів увага українців була прикута до чотирирічного Гліба Хуртепи з Чернігівщини. Онкохвора дитина отримала іменний жетон поліцейського та проїхала на поліцейському мотоциклі. Його мрія — одужати та стати поліцейським.

Як повідомляє департамент прес-служби АП, з нагоди Дня Національної поліції Петро Порошенко нагородив тридцятьох поліцейських орденами та медалями за особисту мужність під час виконання службового обов’язку, вагомий внесок у боротьбу зі злочинністю, високий професіоналізм.

А керівникові Національної поліції глава держави вручив штандарт як символ досягнень Національної поліції в боротьбі зі злочинністю. Сергій Князєв сказав, що очолює правоохоронний орган з новою філософією, новими принципами діяльності. «Саме рядові поліцейські — патрульні, дільничні, оперативники, слідчі пишуть новітню історію поліції. Працюйте так, щоб не було соромно дивитися людям у вічі», — дав настанову Сергій Князєв.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наголосив, що кожен поліцейський, присягаючи українському народові, дав клятву «Служити та захищати», тож має сумлінно виконувати свій обов’язок, аби виправдати довіру громадян. За його словами, керуючись саме цим постулатом, правоохоронці не могли лишити поза увагою ситуацію з маленьким Глібом.

Привітав поліцейських і Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, який вважає, що в основі Національної поліції закладено закон і правопорядок. «Бути поліцейським — це покликання служити людям, запобігати злочину, допомагати в скруті, попереджати біду, іноді ризикуючи власним життям. На це здатен не кожен. Пишаюся, що сьогодні ми маємо сотні тисяч людей, які готові служити й захищати», — наводить текст привітання департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Глава уряду нагадав, що 2017 року вдалося збільшити заробітні плати для працівників карного розшуку. Уряд також надає кошти на матеріально-технічне переоснащення поліції. «Це лише початок. Чесний поліцейський повинен мати достойну заробітну плату», — резюмував Володимир Гройсман.

Лора ВОВК

для «Урядового кур’єра»