Національна поліція України посилює патрулювання в усіх звільнених містах Київщини. На цьому сьогодні наголосив голова Нацполіції Ігор Клименко під час поїздки до Макарова, Бородянки, Гостомеля та Бучі. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ігор Клименко повідомив, що наразі у звільнених населених пунктах Київщини поліцейські підрозділи здійснюють зачистку території від диверсантів, вибухонебезпечних предметів і боєприпасів.

«У нас уже напрацьована схема посилення поліцейської присутності у звільнених від окупантів населених пунктах. Зокрема ми збільшуємо, у тому числі за рахунок приданих сил з інших регіонів, кількість патрульних нарядів, працівників спецпідрозділів та оперативних служб для забезпечення правопорядку та оперативного реагування на повідомлення громадян», – зазначив голова НПУ.

У Макарові, Бородянці та Гостомелі Ігор Клименко поспілкувався з особовим складом і окреслив основні завдання. Зокрема акцентував на наданні допомоги місцевим жителям, у виявленні диверсантів та мародерів, ретельному огляді вулиць і будівель для знешкодження вибухових пристроїв та боєприпасів.

Окрім того, вручив відзнаки працівникам підрозділів Поліція Київської області та бійцям КОРДу, які мужньо протистояли російським окупантам.