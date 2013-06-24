Міжвідомча робоча група з питань забезпечення переговорного процесу про вступ України в ЄС та адаптації законодавства України до права ЄС під головуванням віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки попередньо затвердила проєкт Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС).

Національна програма — комплексний стратегічний документ, що визначає системний підхід України до виконання всіх зобов’язань у межах переговорного процесу про вступ у ЄС та гармонізації національного законодавства із правом Євросоюзу. Вона систематизує підсумки скринінгу в конкретний загальнонаціональний план дій. Програма структурована відповідно до переговорних кластерів і розділів та містить вичерпний перелік актів права ЄС, що підлягають імплементації в законодавство України.

Було визначено, що дорожні карти з питань верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій, а також план заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, — важлива складова національної програми.

«Затвердження національної програми адаптації законодавства — наш спільний комплексний дороговказ до членства в ЄС. Ми чітко фіксуємо, що саме, коли і хто має виконати, і беремо на себе політичну відповідальність за результат. Ми розпочали один з найвідповідальніших етапів на шляху до членства в ЄС, який Україна реалізує у спільній координації всіх гілок влади», — наголосив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

Проєкт національної програми налічує понад 2800 завдань, якими буде імплементовано понад 1600 актів права Європейського Союзу, об’єднані в єдиний документ обсягом понад тисячу сторінок.

Звітування, моніторинг та оцінку результативності виконання заходів, передбачених національною програмою, здійснюватимуть через інформаційну систему моніторингу виконання зобов’язань України щодо європейської інтеграції «Пульс вступу». Система забезпечить прозорість, регулярний контроль прогресу та координацію дій між усіма залученими органами.

Наступний крок — розгляд та затвердження acquis ЄС Кабінетом Міністрів України. Схвалення документа очікуємо до середини січня.

Джерело:

Служба віцепрем’єр-міністра