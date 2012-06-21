З початку проведення АТО фахівці департаменту радіослужби державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (УДЦР) додатково прорахували 122 частоти для радіо- й телевізійного мовлення на території Луганщини і Донеччини. Зокрема 85 для FM-радіо, 34 — для аналогового телевізійного мовлення й три для цифрового наземного телевізійного мовлення. Ці завдання будуть пріоритетними і в подальшому.
Усі роботи на прорахунок частот для розширення ефірного мовлення на сході країни здійснено на замовлення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. В УДЦР добре розуміють, наскільки важлива робота держпідприємства для жителів східного регіону країни, особливо для населення тимчасово окупованих територій. Фахівці центру в стислі терміни опрацьовують завдання для пришвидшення надання висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом.
А нещодавно у Краматорську, повідомили в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, презентували План розвитку телекомунікаційної інфраструктури, цифрового телебачення і ФМ-радіомовлення в Донецькій та Луганській областях на 2017—2018 роки.