Закон України №2145-VІІІ «Про освіту», ухвалений Верховною Радою України 5 вересня цього року, підписав Президент Петро Порошенко.
Ухвалення документа дасть змогу провести глибоку всеосяжну освітню реформу, яка підвищить якість освіти й конкурентоспроможність молодого покоління на ринку праці. Він забезпечить реальні кроки до включення України до європейського освітнього простору. «Це одна з найголовніших реформ, бо від жодної іншої майбутнє країни не залежить так, як від освітньої», — зазначає Петро Порошенко.
Особливо глава держави підкреслив, що новий закон підвищує роль державної української мови в освітньому процесі. Закон забезпечує рівні можливості для всіх, бо гарантує кожному випускникові високий рівень володіння мовою, необхідний для успішної кар’єри в Україні.
Петро Порошенко підкреслив важливість неухильного дотримання під час здобуття освіти гуманітарних прав національних меншин, які проживають на території нашої країни.
«Україна демонструвала й надалі демонструватиме таке ставлення до прав національних меншин, яке відповідає нашим міжнародним зобов’язанням, перебуває в гармонії з європейськими стандартами і є взірцем для сусідніх країн», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.
Він звернувся до Міністерства закордонних справ і Міністерства освіти і науки з пропозицією провести необхідні консультації з європейськими партнерами, зокрема з Радою Європи.
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