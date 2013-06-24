19 грудня, Уряд схвалив ініційовані МКІП зміни до Закону України «Про Музеї та музейну справу». Нововведення стосуються впровадження сучасних форм організації діяльності в роботі Національного музею Голодомору-геноциду. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер у Музеї з’являться наглядова та експертна ради. До цих консультативно-дорадчих органів увійдуть представники фахових та наукових груп, міжнародних організацій закордонних українців та нащадки жертв Голодомору. Нові громадські органи допоможуть Музею впроваджувати найкращі міжнародні практики у своїй роботі.

«Вшанування пам’яті жертв Голодомору вкрай важливе для України. Особливо на фоні повномасштабної збройної агресії російської федерації проти України та її народу. Адже можна провести чіткі паралелі між злочинами росії проти українського народу в минулому та сьогоденні. Добудова та відкриття для відвідувачів усього комплексу Музею Голодомору в Україні стане не тільки символом незламності українського народу, а й потужним інструментом донесення світу правди про страшні злочини росії. Це буде сучасна музейна установа, яка використовуватиме доступні та цікаві для відвідувачів форми роботи», – сказав т. в. о. Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Схвалений Урядом законопроект розроблений з урахуванням міжнародного досвіду роботи музеїв, зокрема канадської моделі.

Канадські партнери надали свої рекомендації щодо посилення інституційної спроможності Музею та модернізації процесів у музейній сфері. Зміни до законодавства є практичним впровадженням цих рекомендацій. Також Уряд Канади допомагатиме фінансово в реалізації проекту будівництва Другої черги музею відповідно до домовленостей Президента України Володимира Зеленського та Премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Голодомор був трагічною сторінкою історії не тільки українського народу. Це був злочин проти людяності. 2023 рік став роком офіційного визнання багатьма іноземними державами та міжнародними організаціями Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.