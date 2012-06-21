Київська міська рада повернула Національному музею російського мистецтва історичну назву — Національний музей «Київська картинна галерея». За відповідний проект рішення проголосували 84 депутати, повідомляє прес-служба Київради.
«Сьогодні на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення перейменувати Київський національний музей російського мистецтва. Тож відтепер Київський національний музей російського мистецтва носитиме назву Національний музей «Київська картинна галерея» (офіційна скорочена назва — Київська національна картинна галерея)», — йдеться в повідомленні.
Як зазначила голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха, «Музей російського мистецтва, де наразі експонується понад 13 тисяч культурних пам’яток, носитиме свою першу назву».
«Його (музей — ред.) відкрили у 1922 році як Київську картинну галерею. І саме таке ім'я закладу потрібно повернути. Відповідно до законодавства, питання зміни назви відноситься до компетенції засновника музею. Засновником є Київрада, відповідно рішення про перейменування може бути прийнято без врахування думки співробітників закладу. Але комісія з питань культури зверталась до трудового колективу щодо проведення зборів із цього питання», — повідомила вона.