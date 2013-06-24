Національний план з енергетики та клімату до 2030 року (НПЕК) включатиме основні цілі та політики Енергетичної стратегії України до 2050 року, презентованої Міністром енергетики Германом Галущенком під час Конференції з відновлення України у Лондоні. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосила заступник Міністра енергетики України Світлана Гринчук під час засідання робочої групи високого рівня щодо розроблення НПЕК. Захід відбувся під головуванням Президента COP24, колишнього Міністра клімату Польщі Міхала Куртики та Першого віце-прем'єр-міністра України Юлії Свириденко. У засіданні взяли участь також директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський, представники Європейської комісії, міжнародних фінансових організацій, експертного середовища.

Світлана Гринчук акцентувала увагу на пріоритетах, які визначені в Енергетичній стратегії у контексті завдань і цілей відновлення українського енергетичного сектору.

«Наші стратегічні цілі полягають не тільки в посиленні енергетичної безпеки України, але й у приведенні українських норм і реалій до європейських стандартів і спільних зобов’язань щодо низьковуглецевого майбутнього», - сказала вона.

Зокрема, заступник Міністра підкреслила важливість поставлених Україною у середньостроковій і довгостроковій перспективі цілей щодо модернізації мереж, заміни старих ТЕС і ТЕЦ на сучасні, які працюють на біопаливі, розвитку потужностей зеленої генерації, зокрема сонячних і вітрових електростанцій, водневих технологій, а також збільшенні стореджів і впровадженні технологій малих модульних реакторів.

Окремо Світлана Гринчук наголосила, що Україна бачить свій енергетичний ринок тісно інтегрованим з європейським.

«Міненерго зацікавлене у завершенні роботи з розроблення Національного плану з енергетики і клімату. Адже він покликаний узгодити елементи енергетичної, кліматичної та соціальної політики, що забезпечить сталий розвиток нашої країни», - резюмувала заступник Міністра.