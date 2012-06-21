Частину загальної стратегії Кремля становить розпалювання національної ворожнечі в Україні. Тому російські спецслужби не полишають спроб розіграти в нашій державі єврейську карту. Таке переконання висловила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на конференції «Досвід державотворення Ізраїлю: уроки для України».
«У нас є серйозні загрози для нашого партнерства з Ізраїлем, які переважно мають не українське коріння. Це зокрема активне використання російськими спецслужбами так званої єврейської карти в Україні й намагання прирівняти українських патріотів й антисемітів», — сказала І. Климпуш-Цинцадзе.
Ця проблема існує ще з часів СРСР, коли так звану єврейську карту розігрували проти українців радянські спецслужби. За словами Іванни Климпуш-Цинцадзе, після 2014 року російські спецслужби особливо активно намагаються дискредитувати рух за незалежність в Україні.
Такі спроби, спрогнозувала віце-прем’єр-міністр, триватимуть і надалі, тому слід бути мудрими, відповідальними і вміти «побачити справжні речі за фейками». Урядовець зауважила, що було б безвідповідально заявляти, що такої проблеми не існує.
«Випадки чи то вандалізму, чи то нападів на єврейські святині в Україні не тільки влада, а й усе суспільство засуджує. Ми робимо все, від нас залежне, щоб їх розслідувати і не допустити нових», — цитує Укрінформ слова віце-прем’єра.
У цьому контексті вона зазначила, що у 2017 році не було зафіксовано жодного випадку вандалізму стосовно єврейських святинь. Посадовець підкреслила, що частина загальної стратегії Кремля — намагання розсварити народи і створити в нашій державі національну ворожнечу, яка Україні, по суті, не притаманна.
«Це не стосується виключно відносин між українцями і євреями, а йдеться про створення додаткової напруги між українцями й угорцями, чи румунами, чи поляками, і нам цьому всьому треба протистояти», — закликає свідомих громадян Іванна Климпуш-Цинцадзе.