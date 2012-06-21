З метою виведення зброї, боєприпасів, вибухівки та спеціальних засобів з незаконного обігу Національною поліцією України з 1 по 30 квітня 2017 року проводитиметься місячник добровільної здачі. Про це йдеться на сайті Нацполіції.
«Громадяни, які в зазначений термін добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів, що зберігаються незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності», — йдеться у повідомленні.
У Нацполіції наголошують: якщо громадянин у вказаний термін добровільно здав до Національної поліції України мисливську вогнепальну, холодну, газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах.
Для отримання більш детальної інформації поліція просить звертатися до територіальних органів головних управлінь Національної поліції України або дільничних офіцерів поліції в місцях проживання або тимчасового перебування.
Департамент превентивної діяльності Національної поліції України звертається до громадян та нагадує, що незареєстрована зброя — це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які, на жаль, почастішали і трапляються як із дорослими громадянами, так і з неповнолітніми.