У фіналі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу на грунтових кортах – Roland Garros-2017 – легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль не зустрів гідного опору з боку швейцарця Стана Ваврінки.
Іспанець Рафаель Надаль завоював ювілейний, десятий титул на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу. У фіналі Roland Garros-2017 він обіграв швейцарця Стена Вавринку з рахунком 6:2, 6:3, 6:1, інформує sport.unian.ua.
Поєдинок тривав 2 години і 5 хвилин. Надаль виконав чотири ейси, 27 раз пробив навиліт і реалізував шість брейк-пойнтів з 13-ти.
У Ваврінки один ейс, 19 «віннерсів». Свій єдиний брейк-пойнт швейцарець змарнував.
Рафаель Надаль вийшов на чисте друге місце за кількістю титулів на турнірах серії Великого Шолому за всю історію чоловічого тенісу. Це його 15-й титул на турнірах найпрестижнішій категорії – на один трофей іспанець випередив американця Піта Сампраса. Попереду з 18-ма титулами залишається швейцарець Роджер Федерер.
Зазначимо, що за всю історію чоловічого одиночного тенісу жодному гравцеві, крім Надаля, не вдавалося перемогти на одному турнірі Великого Шолома більше семи разів.