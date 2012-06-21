План дій Ради Європи для України на 2015—2017 роки у Страсбурзі називають найамбітнішим серед усіх, які РЄ досі підписувала з країнами-членами. Це стосується не лише суми, спрямованої на реалізацію його проектів, — 27 мільйонів євро, а й масштабності змістового наповнення. Адже план дій охопив законодавчі й інституційні зміни в таких сферах: конституційна реформа, зокрема в частині децентралізації та правосуддя; зміцнення механізмів захисту прав людини і основних свобод; боротьба з корупцією; вдосконалення системи виконання рішень національних судів і забезпечення виконання рішень Європейського суду з прав людини; реформа правоохоронних органів і пенітенціарної служби.

І хоч формально нинішній план дій ще чинний до кінця 2017 року, представники РЄ та української влади зустрінуться в Києві вже 12 червня, щоб підбити підсумки спільної дворічної роботи та обговорити перспективи нового плану дій на 2018—2020 роки. Напередодні зустрічі «УК» поспілкувався з керівницею офісу генерального директорату програм Ради Європи Вереною ТЕЙЛОР.