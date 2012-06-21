Черкаський відокремлений підрозділ установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» віднині офіційно працює. Тут консультуватимуть із питань децентралізації, регіонального розвитку, територіального планування та муніципального сервісу. Центр створено за підтримки Програми «U-LEAD з Європою». Це один із 24 регіональних центрів, які нині працюють в Україні. Відокремлені підрозділи єдиного центру, створеного торік у жовтні, офіційно відкрили у 12 регіонах України. Вони на постійній основі надають підтримку органам місцевого самоврядування, зокрема об’єднаним територіальним громадам, місцевим органам виконавчої влади, неурядовим організаціям — тобто всім громадянам.
У Програмі «U-LEAD з Європою» бере участь Європейська комісія та ще п’ять країн-донорів: Німеччина, Естонія, Данія, Швеція та Польща, розповідає керівник підрозділу управління програмою Віктор Ветцель. Насамперед програма підтримує дуже важливу для України реформу з децентралізації. Реалізовуватимуть її до 2020 року. Бюджет становить 102 мільйони євро.
— Плануємо підтримати процес утворення громад, поєднання зусиль, фінансів і структур, які нині розрізнені, активних людей на місцях, — каже Вік тор Ветцель. — Зрозуміло, що децентралізація в Україні впродовж кількох років не завершиться, а Програма «U-LEAD з Європою» не зможе підтримувати її тривалий час. Тож у ме жах програми намагаємося створити структури, які надалі самостійно функціонуватимуть. Центри — це надання практичної підтримки у розбудові спроможності громадам, особливо об’єднаним, а також надання порад на трьох рівнях: громад, районів та області.
Нині у Черкаському регіональному центрі працює команда з чотирьох осіб. За словами його директора Сергія Слинька, матимуть ще двох фахівців, які співпрацюватимуть з ОТГ. У перспективі команда поповниться фахівцями з фінансових питань і зв’язків з громадськістю.
Згідно з чинним законодавством, місцева влада може залучати такі неурядові організації для вирішення питань, важливих для області. Зокрема це стосується утворення сильних і спроможних громад. Нині в області 10 ОТГ. На черзі проведення виборів ще в шести. Це свідчення активізації реформи на місцях. І в співпраці з однодумцями можна досягти значно вищих результатів.