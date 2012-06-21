Перший крок пенсійної реформи заплановано на жовтень цього року. 5,6 мільйонів пенсій перерахують за оновленою формулою.
Про це повідомляє gazeta.ua з посиланням на Сегодня.
Показник середньої за три роки зарплати збільшать до 3764 гривень. При цьому 8,2 мільйони пенсіонерів наразі отримують пенсію з розрахунку «застарілої» середньої по країні зарплати в 1197 гривень. По-друге, кожен відпрацьований рік буде коштувати не 1,35% від заробітку, як зараз, а всього 1%.
Зараз українець, який вийшов на пенсію в 2007 році і отримував зарплату в два рази вище середньої 30 років, може претендувати на пенсію приблизно в 1875 гривень. Після «осучаснення» цей же пенсіонер буде отримувати 2258 гривень.
Наскільки «розбагатіють» українці на пенсії:
• до 50 гривень – 8,6% (483 тисячі пенсіонерів)
• від 50 до 100 гривень – 6,3% (356 тисяч пенсіонерів)
• від 100 до 200 гривень – 8,3% (468 тисяч пенсіонерів)
• від 200 до 300 гривень – 8,1% (457 тисяч пенсіонерів)
• від 300 до 400 гривень – 7,6% (427 тисяч пенсіонерів)
• від 400 до 500 гривень – 5,8% (323 тисячі пенсіонерів)
• від 500 до 600 гривень – 6% (327 тисяч пенсіонерів)
• від 600 до 700 гривень – 6,4% (360 тисяч пенсіонерів)
• від 700 до 800 гривень – 8,2% (460 тисяч пенсіонерів)
• від 800 до 900 гривень – 6,2% (347 тисяч пенсіонерів)
• від 900 до 1000 гривень – 8,7% (487 тисяч пенсіонерів)
• від 1000 гривень – 19,7% (1,1 мільйона пенсіонерів)
Надбавку в 1000 гривень зможуть отримати українці, які давно вийшли на пенсію і мали високі зарплати в кілька разів вище середніх.
«Осучаснення» не торкнеться «молодих» пенсіонерів. Перш за все це люди, які вийшли на пенсію в останні три-чотири роки: в 2014-му, 2015-му, 2016-му та 2017-му рр. У них зарплатна база ще не так сильно застаріла», – розповідає старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко.
ДОВІДКА «УК»
Нині в Україні 12 мільйонів пенсіонерів. Щороку на пенсію в Україні виходять майже 500-600 тисяч осіб. Крім «молодих» пенсіонерів надбавку можуть не отримати українці, які вийшли на заслужений відпочинок за «спеціальними» правами.