Президент України Петро Порошенко підписав закон, який передбачає надходження 5% рентних платежів від видобутку нафти й газу до місцевих бюджетів. Про це повідомила прес-служба президента у вівторок, 7 лютого.
Законопроект встановлює розподіл коштів з рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу і газового конденсату в такому співвідношенні: 2% для обласних бюджетів та 3% для об'єднаних територіальних громад та міст обласного значення (або 2% для районного бюджету і 1% для сільських, селищних і міських бюджетів).
95% ренти буде надходити до державного бюджету.
Мета закону – надати більше фінансових можливостей для вирішення проблем на місцях, поліпшення еколого-економічної ситуації населених пунктів, що має сприяти налагодженню плідної співпраці між підприємствами нафтогазовидобувного комплексу та органами державної виконавчої влади й місцевого самоврядування.
Закон набуває чинності з 1 січня 2018 року.