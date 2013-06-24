Українці продовжують сумлінно підтримувати державу сплаченими податками. Бюджет стабільно отримує необхідні кошти для ЗСУ та соціальних виплат нашим громадянам, повідомляє Державна податкова служба.

За оперативними даними, надходження до зведеного бюджету в січні — травні 2023 року за платежами, які контролює ДПС, становлять 479,7 млрд грн. До державного бюджету надійшло 303,1 млрд грн, до місцевих — 176,6 млрд гривень.

Надходження до загального фонду державного бюджету становили 299,3 млрд грн. Показники розпису Міністерства фінансів за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 103,4%, додатково до бюджету надійшло 9,9 млрд грн. На рахунки платників відшкодовано 61,7 млрд грн ПДВ.

У розрізі податків показники розпису Мінфіну перевиконано: з податку на прибуток підприємств — на 22,1% (+11,9 млрд грн), акцизного податку з вироблених та ввезених товарів (продукції) — на 25,7% (+8,4 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб — на 12,7% (+7,3 млрд грн).