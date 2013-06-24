У січні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 78 мільярдів гривень. Місячний розпис виконано на 113,1% (+9,1 мільярда) головним чином за рахунок ПДВ.

Крім поліпшення роботи контролюючих органів, істотний вплив на понадпланові надходження ПДВ мали такі чинники: значні показники інфляції у 2021 році (індекс споживчих цін грудень до грудня становив 110%, індекс цін виробників — 162,2%); збільшення у грудні 2021 року обсягів роздрібної торгівлі, зокрема за рахунок виплат за вакцинацію та розширення сфери застосування РРО (на 16,4% порівняно із груднем 2020 року); значне зростання попиту на паливно-енергетичні ресурси й цін на них.

Задекларовані у січні 2022 року до сплати суми вітчизняного ПДВ у добувній промисловості порівняно з аналогічним місяцем торік зросли майже удвічі, у галузі виробництва й розподілу електроенергії, газу та води — у 1,9 раза. Схожа ситуація спостерігалась й у справлянні імпортного ПДВ. Майже вдвічі зросла вартість імпорту нафтопродуктів, більш ніж у 2,5 раза — кам’яного вугілля й антрациту. Загалом загальна вартість оподатковуваного імпорту в доларовому еквіваленті в січні 2022 року зросла більш ніж на 50%, повідомляє пресслужба Мінфіну.

Загалом за платежами, сплату яких до бюджету контролює Державна податкова служба, надходження становили 43,2 мільярда гривень, розпис виконано на 111,4% (+4,4 мільярда). З них: податку на доходи фізичних осіб і військового збору — 9,4 мільярда гривень; податку на прибуток підприємств — 1,3 мільярда гривень; рентної плати за користування надрами — 6,2 мільярда гривень; акцизного податку з вироблених в Україні товарів — 2,7 мільярда гривень; податку на додану вартість — 22,7 мільярда гривень (+5,4 мільярда до розпису; зібрано 41,2 мільярда, відшкодовано 18,5 мільярда).

Надходження до загального фонду держбюджету митних платежі становили 32,3 мільярда гривень, розпис виконано на 120,1% (+5,4 мільярда). Із загальної суми надходжень 30 мільярдів надійшло у вигляді ПДВ (+5 мільярдів до розпису), 2 мільярди гривень — ввізне мито.

Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування становило 26,9 мільярда гривень, що на 2 мільярди перевищило очікувані (планові) показники ДПС на відповідний період. За оперативними даними Держказначейства, за січень 2022 року видатки за загальним фондом державного бюджету становили 66,2 мільярда гривень, або 75,2% розпису.

Загальний фонд державного бюджету виконано з профіцитом 12 мільярдів гривень із запланованим дефіцитом на звітний період 22 мільярди гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень 2022 року становили 10,9 мільярда гривень, або 23,8% запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 10,8 мільярда гривень, зокрема в іноземній валюті 4,1 мільярда ($143,1 мільйона). Із зовнішніх джерел залучено 0,1 мільярда гривень ($3,5 мільйона) — отримання коштів позики МБРР за проєктом «Прискорення інвестицій у сільське господарство України».

Платежі з погашення державного боргу становили 19,4 мільярда гривень (98,8% плану), платежі з обслуговування — 5,8 мільярда гривень (96,5% плану).