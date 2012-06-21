В умовах інформаційної війни, яку розв’язала Російська Федерація проти України, Держкомтелерадіо реалізовує Доктрину інформаційної безпеки. Працівники відомства разом із представниками громадськості намагаються не допускати на наш видавничий ринок іноземну продукцію антиукраїнського змісту.
Протягом 2018 року Держкомтелерадіо 97 разів відмовив у видачі дозволів на майже півмільйона примірників таких видань. Складено 27 адміністративно-господарських протоколів щодо порушення правил розповсюдження видавничої продукції. Сума штрафних санкцій сягнула понад мільйон гривень, повідомляє прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення.
Для інформування про видавничу продукцію, розповсюдження якої може містити ознаки злочинів, передбачених деякими статтями Кримінального кодексу України, фахівці відомства формують перелік книжкових видань, зміст яких спрямовано на ліквідацію незалежності України, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, і оприлюднює його на офіційному веб-сайті. У нього вже внесено 202 найменування продукції.
На основі цього переліку Держкомтелерадіо надало пропозиції щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до 12 юридичних осіб Російської Федерації (дев’яти видавництв і трьох власників веб-сайтів), що регулярно пропонують до продажу антиукраїнську літературу в паперовому або електронному вигляді, а також надають можливість її прочитання в режимі онлайн. Торік у вересні Кабінет Міністрів своїм розпорядженням ці пропозиції схвалив.
«Можу впевнено констатувати, що бар’єр для антиукраїнської літератури, яку тиражують у Росії та завозять в Україну, встановлено», — запевнив голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко у публічному звіті про роботу відомства 2018 року.