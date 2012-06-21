Державна прикордонна служба має забезпечити надійність державного кордону, ефективну боротьбу з контрабандою та якісний сервіс для громадян. Такими словами Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до нового голови ДПС Петра Цигикала та колишнього керівника цього відомства Віктора Назаренка (нині він радник Президента).
«Для уряду абсолютний пріоритет — надійність державного кордону, ефективна боротьба з контрабандою. Нам треба виробляти нашу конкурентну продукцію. Без ефективного контролю на кордоні це неможливо зробити. Сервіс — не менш важлива складова. Наші громадяни, особливо після запровадження безвізового режиму з ЄС, повинні нормально перетинати державний кордон», — наголосив глава уряду.
Він нагадав, що розпочатий проект «Нове обличчя кордону», який передбачає реформу підрозділів ДПС та набір нових працівників, сприятиме підвищенню якості надання послуг на кордоні. Прем’єр наголосив, що ця програма має розвиватися й надалі, а гості України та її громадяни повинні відчувати повагу до себе з боку прикордонників.
Володимир Гройсман також пообіцяв голові ДПС підтримку уряду під час реалізації позитивних змін в роботі прикордонників. Це може бути і технічне переоснащення пунктів перетину кордону, і збільшення бюджетного фінансування ДПС. Як повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, передбачають і реалізацію суміжних проектів, зокрема будівництво автошляхів та об’єктів інфраструктури на кордонах.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»