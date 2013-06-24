Стратегія розвитку української економіки передбачає стимулювання галузей з високою доданою вартістю, в першу чергу, переробних підприємств. Про це розповіла заступник Міністра економіки України Надія Бігун під час виступу на Регіональному економічному форумі. Про це повідомляє Урядовий портал.

«При формуванні стратегії розвитку реального сектору економіки ми маємо сфокусуватись на стимулюванні галузей з високою доданою вартістю. І важливим сектором тут є переробка. Приведу приклад - якщо просто продавати пшеницю, то в умовних 300 доларах, які коштує тонна цієї продукції, доданої вартості буде всього 90 доларів. Якщо починати робити з неї борошно, то додана вартість зростає до 220 доларів, якщо з неї зробити більш складний продукт - клейковину - то додаткова вартість складе 550 доларів. Те саме відбувається і з іншими продуктами - якщо в кубометрі деревини доданої вартості буде всього 26 доларів, то у виробленій з неї фанері - вже 190 доларів, а в корпусних меблях - 290 доларів. Тому ми намагаємось збільшити долю переробки в структурі ВВП з нинішніх 10% до як мінімум 20%», - розповіла Надія Бігун.

За її словами, в умовах ускладненої експортної логістики треба шукати нові рішення, серед яких головне - збільшення доданої вартості на одиницю експортованої продукції.

«Зараз ми реалізуємо програми для стимулювання переробки. Перша - це гранти до 8 мільйонів гривень, які можна отримати, якщо підприємство знаходиться на звичайних територіях В цьому випадку фінансування відбувається в пропорції 50% на 50% - половину дає держава, а половину має дати заявник. Друга програма діє на деокупованих територіях, там 80% фінансує держава, а 20% - заявник. Найближчим часом ми плануємо сконцентрувати зусилля саме на територіях, які потребують більшого відновлення. Реалізація таких програм має стати основою для повернення тих українців, які виїхали за кордон, адже обов'язковою умовою для отримання коштів є створення 25 робочих місць», - пояснила Надія Бігун.

За її словами, зараз Міністерство економіки України веде переговори з місцевими владами задля того, щоб вони теж долучались до співфінасування програм стимулювання переробки. Адже додатковий фінансовий стимул може стати «магнітом» для бізнесу, що в свою чергу призводить до розвитку регіонів.

Вона закликала їх визначатись із тим, які саме підприємства потрібні в тих чи інших регіонах. І привела позитивний приклад місцевої громади Львова, яка вже долучилась до співфінансування розвитку проектів в переробній галузі.

Довідково

Подати заявку на грант можна через портал Дія. Урядовий проект єРоботавключає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць. Крім грантів на створення й розвиток переробних підприємств, також реалізуються програми, спрямовані на відкриття чи розвиток власного бізнесу, закладку садів, а також розвиток виноградарства або тепличного господарства.