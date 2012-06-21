Благодійний центр «Надія для кожного», розташований в селі Миколай-Поле Запорізького району, заснувало й очолило подружжя з Канади Геррі й Тереза Верхуг у 2008 році. Зробили це для навчання дітей-сиріт роботи в сільському господарстві, молочного скотарства і хліборобства з подальшим працевлаштуванням у сільській місцевсті чи продовження навчання у вишах України, а також за її межами.
Підтримує центр і департамент агропромислового розвитку Запорізької обласної держадміністрації. Нещодавно його фахівці зустрілися з вихованцями центру, проконсультували їх.
Засновники благодійного центру придбали і реконструювали тваринницьке приміщення для утримання 200 голів великої рогатої худоби з вигульним майданчиком, встановили обладнання доїльного залу типу «Паралель», де одночасно доять по 20 корів, завершують будівництво сіносховища на 200 тонн. Збудували мехмайстерню і гараж для сільгосптехніки. Придбали і відремонтували два житлові будинки для дівчат і хлопців, де вони живуть, відпочивають і готуються до занять.
Нині у благодійному центрі 23 дітей-сиріт. Навчання триває два роки. Вихованці здобувають і теоретичні, і практичні знання. Навчальний клас обладнано комп’ютерами. Практичні заняття проводять на тваринницькій фермі й у полі. Крім навчання й виховання дітей-сиріт, благодійний центр виробляє тваринницьку й рослинницьку продукцію, зокрема молоко, заготовляє корми — сіно, силос, виробляє зернові та олійні культури, які вирощують на 300 гектарах орендованої землі.
Та головне для очільників проекту — успіхи вихованців у навчальній та виробничій діяльності, які допоможуть їм робити перші кроки у самостійному дорослому житті.