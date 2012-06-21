Здається, поліція вже втомилася просити краян не впускати до свого помешкання невідомих. Але людська довірливість, безпечність не мають меж, бо ж не хочеться в кожному незнайомцеві бачити потенційного негідника. І буває, накликає людина собі біди.
Як-от пенсіонерка із села неподалік Тернополя. В полудень до її хати постукали дві жінки, попросили води. Якось не годиться відмовляти у такій звичній потребі. Але, мабуть, доречніше було ту склянку води винести прохачкам, аніж впускати до своєї оселі. Тим більше, літня жінка звернула увагу, що до неї завітали молодиці ромської зовнішності, вона навіть зауважила, що були одягнені в різнобарвні спідниці, чорні куртки, темні хустини. Проте схилилася до розмови з однією з них. Тим часом інша, як майстер до чужих тайстер, узялася нишпорити в кімнаті й знайшла 16 тисяч гривень. Ці заощадження пенсіонерки одразу ж прилипли до її рук. Учинивши чорне діло, обидві ромки поспішно забралися геть.
Інша жінка поважного віку не гречність проявила, а радше повелася на оманливу пропозицію придбати дешево мед. Вона також відчинила двері свого помешкання для шахрая, який запропонував півлітра солодкого продукту за сорок гривень. Як повідомили в секторі комунікації головного управління Національної поліції в області, коли пенсіонерка зі сховку витягувала гроші, щоб розрахуватися за товар, лиходій, найімовірніше, зауважив, де лежать збереження. І вдався до відволікаючого маневру: то до вбиральні попросився, то чаю раптом йому захотілося, то слоїк вимагав повернути. Вертів-крутив, доки не вдалося вкрасти бабусині п’ять тисяч гривень.
Поліцейські проводять оперативні заходи, щоб встановити особи підозрюваних у цих шахрайствах та злодійствах. І укотре радять-попереджають у жодному разі не пускати до своїх квартир, хат невідомих, не вестися на пропозиції продажу дешевого товару чи продуктів.