Міжнародне співтовариство ніколи не визнає російський закон щодо анулювання українських ліцензій на користування надрами в акваторії Чорного й Азовського морів. У цьому, повідомляє прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів, упевнений міністр Остап Семерак.
«Росія — країна-агресор. Вона захопила українську територію, намагається відібрати майно українських приватних, державних компаній — майно нашої держави та її народу. Це рішення вкотре продемонструвало, що влада РФ не поважає суверенного статусу України та власності її народу», — наголосив Остап Семерак.
Міністр повідомив: у Криму діє 131 дозвіл на користування надрами, що видав український уряд. «Україна обстоює свої права в міжнародних судах. Уже подали позови деякі українські компанії, зокрема НАК «Нафтогаз України», щодо відшкодування завданих збитків унаслідок незаконного захоплення українських природних ресурсів», — зазначив урядовець.
Як відомо, в 2016 році Україна ініціювала спір з РФ щодо порушення Конвенції ООН з морського права: Київ готовий довести в арбітражі, що РФ порушує суверенні права України користуватися гарантованими правами у власних морських акваторіях і на континентальному шельфі в прилеглих до Криму морських зонах, зокрема на природні ресурси континентального шельфу. А в лютому 2018-го Україна подала до Міжнародного трибуналу ООН з морського права меморандум про порушення Росією цієї конвенції.