На території Луганської області триває гасіння пожеж. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, найскладніше працювати на площі від Станиці Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру.

Напередодні надзвичайну ситуацію, що склалася в області, було розглянуто на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Луганській облдержадміністрації доручено підготувати обґрунтування й розрахунки для здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків пожеж. Мінекономіки разом з Мінфіном, Мінрегіоном, Мін’юстом і ДСНС на основі цих даних мають подати Кабінетові Міністрів проєкт розпорядження щодо спрямування коштів із резервного фонду державного бюджету для здійснення невідкладних заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, зокрема на надання матеріальної допомоги родичам загиблих і постраждалому населенню, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.

Луганська облдержадміністрація має забезпечити цілодобову роботу штабу й координацію заходів з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. А в разі потреби — забезпечити надання коштів з резервного фонду обласного бюджету для допомоги родичам загиблих і постраждалому населенню для компенсації за втрачене житло та майно.

Місцева влада має організувати заходи із забезпечення постраждалих у разі потреби тимчасовим житлом, продуктами харчування, медичними засобами, речами першої необхідності, засобами гігієни. Слід провести у найкоротший строк обстеження будівель, пошкоджених вогнем, і оформити необхідні документи для відшкодування завданих збитків та опрацювати питання надання допомоги громадянам у відновленні втраченого житла тощо.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що уряд надасть кошти для допомоги постраждалим від пожеж. За його словами, в області вдалося запобігти поширенню вогню на потенційно небезпечні об’єкти. «Має відновитися робота з повітря. Ситуацію ускладнює вітер», — написав Прем’єр на свій сторінці у фейсбуці.

Офіс Генерального прокурора повідомив, що слідство розглядає чотири основні версії виникнення цих масштабних пожеж: «Основні з них: обстріли незаконними збройними формуваннями з не підконтрольної органам державної влади території Луганської області; умисний підпал; самозагоряння трави та лісу внаслідок погодних умов; необережне поводження з вогнем».

На КПВВ «Станиця Луганська» тривають роботи з ліквідації наслідків загоряння. Як повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби, основні осередки вогню вдалося оперативно локалізувати. Частково пошкоджено об’єкти у сервісній зоні біля КПВВ, зокрема модуль працівників Міжнародного комітету Червоного Хреста, який слугував пунктом надання допомоги особам, які прямують через лінію розмежування. У ДПСУ повідомили, що вогонь, який охопив сервісну зону біля КПВВ, погашено. Займання на території КПВВ не допущено. Однак загроза поширення вогню з прилеглої території, де ще є окремі осередки тління, зберігається, повідомляють прикордонники.

Тому вдень 2 жовтня Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вилетів на Луганщину. На брифінгу очільник уряду зазначив, що від вогню постраждало майже 19 тисяч гектарів лісових насаджень, населені пункти та 250—300 будинків.

«Є ще кілька осередків, де триває боротьба з пожежами. Їх локалізовано. Населені пункти захищено. На всіх кордонах розставлено відповідні сили. Дві сотні одиниць наземної техніки працює та близько 2,6 тисячі рятувальників», — поінформував Прем’єр.

Від пожеж постраждав і КПВВ «Станиця Луганська». Вигорів один модуль, решту вдалося врятувати. Значних інфраструктурних втрат немає. Щойно там перестане тліти, впродовж доби можна буде відновити сполучення, переконаний Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр провів нараду, під час якої зазначив, що Держлісагентство має негайно розробити й затвердити стратегію боротьби з лісовими пожежами, усунення можливості виникнення таких пожеж, додавши, що досі такої стратегії в Україні не було.

Щодо причин пожеж уже порушено 10 кримінальних проваджень. Версій розглядають кілька, а оприлюднять їх трохи згодом.

Денис Шмигаль наголосив, що стратегія держави щодо грошової допомоги постраждалим незмінна. Суму коштів з резервного фонду буде надано, щойно підрахують збитки. Це 300 тисяч гривень — за повністю зруйнований будинок, 200 тисяч — за загиблого члена сім’ї, 50 тисяч — за часткове пошкодження будинку та 20 тисяч гривень, — якщо постраждало господарство. Область готова виплачувати допомогу зі свого резервного фонду.

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