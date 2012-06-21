Полтавщина потрапила до переліку областей, у яких, згідно з відомим урядовим розпорядженням, від 17 лютого застосують обмеження споживання електроенергії. В обласному центрі ця проблема постала на порядку денному засідання антикризового штабу для узгодження надзвичайних енергетичних заходів. Як повідомив на засіданні голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, область готова до надзвичайного стану в енергетиці. Обмеження споживання там іще не діють. Проте полтавці вже напрацьовували необхідні механізми, ще у 2014 році розробили схеми відключень та графіки у всій області. Тоді також діяв надзвичайний стан в енергетиці й практикували віялові відключення електроенергії. Ці схеми узгоджені з головами райдержадміністрацій. Проведено відповідну роботу з підприємством «Полтаваобленерго».
За словами профільного заступника голови Полтавської ОДА Олега Пругла, узгоджені схеми надзвичайно важливі, щоб уникнути аварій та поривів ліній електропередач під час неконтрольованих відключень. Таке траплялося у 2014 році на перших етапах запровадження надзвичайного стану в енергетиці. Які саме ділянки відключатимуть передусім цього разу і які підприємства забезпечуватимуть енергією, визначать після того, як область отримає обсяги обмежень. Співпрацюватимуть із промисловими підприємствами, домовлятимуться, щоб вони переходили на нічну зміну згідно з напрацьованими схемами. В області є великі підприємства, що споживають багато електроенергії. Тому з ними домовлятимуться насамперед. Буде також вжито заходів, щоб безперебійно працювали котельні, лікарні, операційні зокрема, інші соціально важливі заклади, щоб помешкання жителів області не залишилися без тепла.
Що ж до графіків відключення та часу, на який відключатимуть електропостачання, то вони залежатимуть від обмежень і температурного режиму. Поки що підприємства теплоенергетики Полтавщини працюють у звичному режимі. Зокрема і Кременчуцька ТЕЦ, яка забезпечена основним паливом (природний газ) і має запас резервного — мазуту.