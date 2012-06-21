Позовну заяву до трибуналу, сформованого при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі, про відшкодування збитків, завданих незаконним захопленням Російською Федерацією активів у Криму, подали НАК «Нафтогаз України» та шість компаній, що входять у групу «Нафтогаз»: ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз», ПАТ «Укртрансгаз», ДП «Лікво», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртранснафта» та ДК «Газ України».
Збитки групи компаній внаслідок окупації Криму на сьогодні експерти оцінили на суму близько 5 мільярдів доларів. Винесення трибуналом рішення в цій справі заплановано до кінця 2018 року. У жовтні 2016-го НАК «Нафтогаз України» та компанії групи ініціювали це арбітражне провадження відповідно до угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення і взаємний захист інвестицій, відомішої як російсько-українська двостороння інвестиційна угода.
Для забезпечення захисту прав та інтересів вітчизняної групи в цьому процесі «Нафтогаз» залучив міжнародну юридичну компанію Covington&Burling LLP, яка має значний позитивний досвід захисту інтересів клієнтів у процесах проти РФ і російських державних компаній. Зокрема компанія представляла інтереси інвесторів нафтової компанії ЮКОС у спорі проти РФ і домоглася рішення суду про відшкодування 60 мільярдів доларів.
У зв’язку з окупацією Криму Росією українські компанії, нагадує департамент з корпоративних комунікацій НАК «Нафтогаз України», вже подали сім позовів з питань захисту інвестицій проти РФ. Ідеться про ПАТ «Укрнафта», АТ «Ощадбанк», Ігоря Коломойського та ТОВ «Аеропорт «Бельбек», ПриватБанк, ТОВ «Лугзор», компанію «Стабіл», ТОВ «Еверест».
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