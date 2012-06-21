16 березня виповнилося сім років із дня проведення Росією так званого референдуму про статус Криму. Незаконне «волевиявлення» під прицілом російських військових суперечило Конституції й законам України, нормам міжнародного права і міжнародним зобов’язанням Росії згідно з двосторонніми договорами з Україною та Будапештським меморандумом. Це мало на меті прикрити відверту збройну агресію РФ проти України, створити основу для окупації півострова. Нині його посилена мілітаризація генерує загрози для безпеки і стабільності у Європі й Середземномор’ї, йдеться в коментарі МЗС України до сьомих роковин проведення Росією незаконного референдуму в Криму.

Схвалена 11 березня 2021 року РНБО «Стратегія деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь» визначає магістральні вектори національної політики повернення Криму під контроль України. Це перший фундаментальний національний документ із часів окупації, що дає чіткий дороговказ, у який спосіб Україна рухатиметься у питаннях деокупації Криму та забезпечення його реінтеграції.