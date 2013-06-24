Міністр соціальної політики Марина Лазебна 10 лютого 2022 року в ефірі Українського радіо відповіла на запитання слухачів та поінформувала про комплекс системних заходів з урахуванням фінансових можливостей держави щодо підтримки найбільш вразливих верств населення: осіб похилого віку; осіб з інвалідністю, сімей з дітьми. Про це повідомляє Урядовий портал.

У березні 2022 року підвищення одержать більше 10 млн пенсіонерів.

Підвищення пенсії відбуватиметься у зв’язку з:

✓ підвищенням на 14 відсотків показника середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення страхових пенсій.

Пенсії, які не підвищуються відповідно до частини другої статті 42 Закону 1058, будуть збільшені на 135 гривень

✓ на 14 відсотків будуть підвищені основні розміри військових пенсій (без підвищень і надбавкам, які підвищуються із урахуванням прожиткового мінімуму) 524,1 тисячі осіб і середній розмір підвищення для них складе 700 грн;

✓ щомісячні компенсаційні виплати до пенсії літнім людям (500 грн для осіб віком старше 80 років будуть збільшені до 570 грн, 400 грн для осіб віком від 75 – 80 років збільшені до 456 грн);

✓ підвищенням мінімального розміру пенсій по інвалідності внаслідок аварії на ЧАЕС та по втраті годувальника з їх числа.

Окремим категоріям осіб буде встановлена доплата до пенсії. Зокрема доплата буде встановлена до мінімальної пенсійної виплати (пенсія з урахуванням інших надбавок і підвищень) особам з інвалідністю І групи та пенсіонерам віком від 60 до 65 років з повним страховим стажем (30 / 35 років) з 2 200 до 2 300 грн.

У разі, якщо після всіх підвищень розмір пенсії для непрацюючих пенсіонерів не досягатиме 2 100 грн виплачуватиметься доплата до зазначеного розміру.

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю та особам, які не мають права на пенсію, також буде підвищена до 2100 грн.

Необхідно зазначити, що раніше прийнятими рішеннями Уряду встановлена мінімальна пенсійна виплата для осіб старше 80 років із страховим стажем для чоловіка 25 років, для жінки 20 років, у розмірі 2 600 грн, а для осіб віком від 75 до 80 років із страховим стажем для чоловіка 25 років, для жінки 20 років, у розмірі 2 500 грн.

Також збільшується на 400 грн допомога на кожну дитину, яка виховується у багатодітній сім’ї, з 1 700 грн до 2 100 гривень.

З квітня буде проведено перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам та підвищені пенсії будуть виплачені у червні із урахуванням змін у порядку подання звітності про сплату єдиного внеску.

Для тих працюючих пенсіонерів, розмір пенсійної виплати в яких складає прожитковий мінімум, перерахунки будуть проведені з липня та підвищено з 1934 грн до 2 027 грн та з грудня до 2 093 грн.

З жовтня цього року до програми підвищення доходу в осіб поважного віку, ініційованої Президентом України, будуть включені пенсіонери 70 +, які одержуватимуть виплату у розмірі 300 грн. У цілому програма поширюватиметься на 4 млн пенсіонерів літнього віку (70 + років).

Одночасно з жовтня 2022 року буде встановлена:

мінімальна пенсійна виплата на рівні 3 000 грн для осіб старше 70 років з повним страховим стажем (30/35 років для жінки / чоловіка);

мінімальна пенсійна виплата для осіб старше 70 років з меншим страховим стажем у пропорційно меншому розмірі від 3 000 грн.

Наприклад, жінка 70 років, яка має 28 років страхового стажу, мінімальна пенсійна виплата складе 2800 грн (2800 грн = 3000 грн х 28 років/30 років)

При цьому для пенсіонерів віком від 70 до 80 років зі страховим стажем 20/25 років для жінки / чоловіка не менше ніж 2500 грн та не менше ніж 2 600 грн для пенсіонерів віком старше 80 років зі страховим стажем 20/25 років.

З грудня 2022 року для непрацюючих пенсіонерів, яким в березні 2022 р. буде встановлена мінімальна пенсійна виплата 2300 грн за наявності повного страхового стажу (30/35 років для жінки / чоловіка) мінімальна пенсійна виплата буде збільшена до 2 500 гривень.