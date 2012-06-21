У селі Снітків Муровано-Куриловецького району Вінниччини розцвіла найбільша в Україні долина ірисів.
На початку травня іриси не зацвіли. Але вже в перші дні червня з'явилися бутони. Місцеві сприйняли це як погану прикмету, розповідає Снітковський сільський голова Віктор Ольшевський. За його словами, місцеві вірять — долина віщує майбутнє, повідомляє zik.ua.
«Коли був голод, старожили точно пам'ятають, цвітіння не було. Таке спостерігали перед лихами Другої світової війни. В 1941-у – погода стояла хороша, але цвітіння не було. 2014 року погода була прекрасна, не було жодного заморозка. Повірте, іриси виднілися де-не-де», – говорить Віктор Ольшевський.
Поруч з долиною є криниця. Туристи приїжджають, щоб напитися з неї води. Вірять, що вона цілюща.