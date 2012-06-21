18 червня о 08:00 на Хрещатику відбудеться масштабна йога-сесія «Марафон без метушні». Захід присвячено Міжнародному дню йоги та 25-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Індією, повідомляє
Так, за ініціативою Посольства Індії в Україні та Міжнародної громадської організації «India Club» у рамках святкування 3-го Міжнародного дня йоги планується встановити новий національний і європейський рекорд за кількістю людей, які одночасно займаються йогою — заплановано зібрати близько 10 тисяч осіб.
Під час «Марафону без метушні» ознайомитися з йогою зможуть усі охочі. Наприклад, торік під час відзначення Міжнародного дня йоги у столиці демонстрували комплекс Сурья Намаскар та йогічні асани, знайомили учасників із індійською культурою, традиціями, філософією. Також було представлено індійські класичні танці, національну кухню, аюрведу, хінді, санскрит, астрологію.
Як вважає Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті, Хрещатик — це ідеальне місце для йога-марафону. Захід відбудеться за підтримки КМДА.
Долучитись до марафону та дізнатися більше про йогу та її вплив на здоров’я зможуть усі охочі. Із собою необхідно мати лише килимок для заняття.
Детальніше — у проморолику.